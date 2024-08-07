Герасимов заверил, что операция в Курской области завершится разгромом ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Начальник Генерального штаба доложил президенту об обстановке в регионе.

Президент России Владимир Путин встретился с руководителями силовых ведомств, Генерального штаба и ФСБ, Минобороны РФ для обсуждения ситуации в Курской области.

На совещании присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, а также начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, который присоединился к разговору по видеосвязи.

Герасимов выступил с докладом, в котором заявил, что операция против Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет завершена разгромом противника. По его словам, продвижение украинских боевиков вглубь России на курском направлении остановлено.

«Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено. <…> Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — отметил Герасимов.

Он также добавил, что в атаке на Курскую область участвовало около одной тысячи боевиков ВСУ. Потери противника составили 315 человек, уничтожены 54 единицы вражеской техники.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 24 человека пострадали, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Народный фронт» оказывает помощь жителям Курской области и военным.