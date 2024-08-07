Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Суточное время просмотра платформы превысило десять миллионов часов.

Установки приложения «VK Видео» выросли до 250 тысяч в сутки за первую неделю августа. Об этом сообщили в пресс-службе «VK».

Количество скачиваний увеличилось в 4,5 раза в сравнении с аналогичными показателями в июле.

«Суточное время просмотра видеоконтента на платформе всеми пользователями возросло в первую неделю августа на 25% по сравнению с среднемесячными показателями июля, превысив совокупные 10,5 миллионов часов», — уточнили в пресс-службе.

Заметно выросло и количество поисковых запросов пользователей внутри приложения. Этот показатель увеличился на 86%. Отмечается, что чаще всего люди ищут развлекательные шоу, блогеров, научно-популярный контент, мультики, а также новости с Олимпиады в Париже.

О массовых сбоях в работе YouTube в России стало известно 1 августа. Пользователи жаловались, что приложение работает очень медленно, а на некоторых устройствах ролики и вовсе перестали воспроизводиться. Видеохостинг перестал работать практически во всех российских браузерах 3 августа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в отношении YouTube давно пора было принять правовые меры за блокировку аккаунтов российских журналистов, общественных деятелей и государственных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приложение «VK Видео» заняло первое место по количеству скачиваний в Google Play.