Не гони: как в регионах будут выявлять нарушителей на электросамокатах

В Москве заметили семью на электросамокате с младенцем за спиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Сегодня в Москве на данном транспорте перемещалась целая семья.

Появились кадры опасного заезда целой семьи на одном электросамокате по оживленной столичной магистрали. За спиной у главы семейства — эргорюкзак с младенцем. Но, похоже, родителей, это ничуть не смущает. Как сообщается, экстремалам уже ограничили доступ к аренде. Ждут их и несколько штрафов.

Между тем, властям Москвы, Петербурга и Севастополя предлагают самостоятельно устанавливать правила для СИМов. Инициативу обсудили сегодня в пресс-центре «Известий».

«Четкая фиксация нарушения — этим сейчас уже могут заниматься умные камеры, которые в Москве учатся распознавать какие-то происшествия с участием СИМ, и неотвратимость наказания за эти правонарушения — это два главных фактора, которые могут здесь навести порядок», — считает директор Центра исследования транспортных проблем мегаполисов ИЭТТП НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина на электровелосипеде сбил девочку на самокате на проспекте Вернадского в Москве.