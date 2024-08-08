Владимир Путин провел совещание с правительством РФ. Главное

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Лейтмотив встречи — достижение комплексной работы во всех отраслях.

У Владимира Путина с правительством получился обстоятельный диалог, который касался развития страны в целом. Так, обсудили строительство социальных объектов. Только в этом году в рамках нацпроектов откроют сотни новых школ и больниц. В Перми, Нижнем Новгороде, Симферополе, это произошло уже сегодня.

К церемонии Владимир Путин подключился по видеосвязи. О том, какие темы еще затронул президент в ходе совещания, расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

В резиденции Ново-Огарево большой разговор о том, что составляет каркас экономики. И не только фигурально. Строительная отрасль уже не первый год дает ощутимую прибавку к ВВП, но в планах гораздо больше.

«Отрасль находится на подъеме, в ее арсенале самые современные технологии и материалы, навыки, компетенции — все, что позволяет решать масштабные задачи и эффективно отвечать на запросы общества и граждан. Строители возводят жилье, прокладывают и ремонтируют дороги, создают передовые производства и социальную инфраструктуру, преображают, по сути, облик страны», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

По видеосвязи Владимиру Путину докладывают о вводе сразу нескольких социальных объектов. В Перми — краевая инфекционная больница, оборудованная по последнему слову техники, уже принимает пациентов. Опыт пандемии учли — количество коек можно быстро увеличить в полтора раза. Но президента интересуют не только технические вопросы.

— Зарплата какая у врачей и у среднего персонала?

— Зарплата у врачей соответствует дорожной карте. Мы выполняем те планы и обязательства, которые на себя взяли. У врачей средняя заработная плата 84 тысячи рублей, у медсестер средняя заработная плата 58 тысяч рублей.

Отдельное внимание образованию. В Нижегородской области новая школа уже в сентябре распахнет двери для полутора тысяч учеников, в Симферополе открывается детский сад на 350 мест. Для Крыма это не просто точечный пример.

«Что касается образования по всей цепочке непрерывного образования, начиная от дошкольного — это чудесный объект, который мы видим, и один из 509, который работает в республике. Но что интересно, когда начинали 10 лет назад, обеспечено было 40%, сейчас 100, то есть, огромную работу сделали строители», — заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

В прошлом году стройиндустрия смогла нарастить объемы работ почти на 8%, до 15 с небольшим триллионов рублей. Сейчас результаты тоже впечатляющие — в первом полугодии 2024-го без малого четырехпроцентная прибавка в объеме и больше полусотни миллионов введенных квадратных метров жилья.

«Это позволяет нам уверенно сказать, что до конца года мы введем не менее 100 миллионов квадратных метров. Мы вот эту планку перешагнули в 100 миллионов и намерены ее держать до 30-го года. Из позитивного также могу отметить, что благодаря вот этой системной работе у нас 165 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья находится в стройке», — подчеркнул зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Не менее важно — развивается и инфраструктура, в том числе транспортная. Уже 82,5% дорог в крупных агломерациях приведены в нормативное состояние, совсем недавно — в Тверской и Самарской областях — президент лично открывал сразу два моста через Волгу. Результат такой работы — беспрецедентный рост туризма.

«Максим Геннадьевич, у нас количество наших граждан, проводящих отпуск в нашей стране увеличивается, и увеличивается объем туристов, которые приезжают в нашу страну, то есть, так называемый въездной туризм тоже растет. Все так?» — спросил Путин.

«Да, Владимир Владимирович, вы абсолютно правы. У нас не только сохраняется, но и растет интерес. У нас за первое полугодие современно 39 млн поездок по России. Это на 12% больше, 11,8% если быть точным, чем в прошлом году», — рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Если туристическая отрасль наверстала то, что было утрачено в пандемию и после ухода западных путешественников, то промышленность показывает результаты, которых современная Россия и не знала.

Обрабатывающая промышленность становится одним из главных драйверов экономики. За прошлый год ее выпуск вырос на 7,5%, что оказалось выше ожиданий. Теперь ключевая задача — не сбавлять темп.

А он набран приличный. Рост больше чем на четверть показали основные отрасли — производство металлических изделий, компьютеров и электроники, транспортных средств и оборудования. Особый акцент, конечно, и на потребительские товары.

«Мы продолжаем содействовать укреплению позиции российских продовольственных товаров. Доля которых уже превышает 80%, а по социально значимой номенклатуре в торговых сетях — более 95%», — заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Лейтмотив сегодняшнего заседания — работа во всех отраслях должна быть комплексная. Ведь в современной экономике все связано: из отдельных элементов складывается пазл благосостояния страны и ее жителей.