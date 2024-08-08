В России с 1 января начнут действовать новые выплаты для многодетных семей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Они коснутся почти трети населения страны.

Российские семьи с детьми смогут получить новый налоговый вычет уже в 2025 году. Об этом стало известно по результатам встречи главы правительства Михаила Мишустина и руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Как пишет издание URA.RU, новая инициатива нацелена на повышение уровня рождаемости.

Согласно подписанным президентом Владимиром Путиным законам, которые начнут действовать уже первого января 2025 года, более 18 миллионов россиян смогут рассчитывать на помощь по новым формам социальной поддержки, и около 35 миллионов — по вычетам.

«Речь идет о семьях с двумя и более детьми, где среднедушевой доход не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума. Для них предусмотрена компенсация части подоходного налога, который был уплачен за предыдущий период, в размере до 6% максимальной ставки подоходного налога на человека», — разъяснил премьер-министр.

Главным приоритетом государственной политики России сегодня является социальная поддержка незащищенных категорий населения. Страна нуждается в повышении населения, а значит государство заботится о том, чтобы та часть россиян, на плечи которой выпадает задача обеспечивать прирост рождаемости, чувствовала себя защищенной.

По словам доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Ивановы-Швец, сумма, которая выглядит незначительной для людей с доходом выше среднего, на самом деле весьма ощутима для семей с доходом на уровне прожиточного минимума. Благодаря запущенным правительством механизмам, в демографической ситуации уже совсем скоро могут наблюдаться значительные улучшения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оплата услуг ЖКХ в России станет более справедливой.