Может ли сотрудник рассчитывать на годовую премию при увольнении?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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При условии, что он участвовал в выполнении задач, которые влияют на выполнение плана компании. Какие еще есть условия?

Работодатель не имеет права лишать сотрудника годовой премии при увольнении. Об этом сообщается в решении Седьмого кассационного суда, его цитирует «Известия».

Гражданин России обратился в суд с иском на бывшего работодателя. При увольнении по собственному желанию компания не включила в приказ выплату премии по итогам года, с чем бывший работник не согласился. К тому же, у уволившегося россиянина был ребенок. Это обстоятельство суд также принял во внимание.

В суде также подчеркнули, что сотрудник участвовал в решении задач, которые напрямую влияли на выполнение планов компании, что должно было быть учтено работодателем. Компания могла рассчитать годовую премию пропорционально тому времени, которое уволившийся успел отработать в текущем году.

«Локальный акт компании предусматривал, что не во всех случаях увольнение по собственному желанию препятствует выплате премии. Следовало дать оценку тому обстоятельству, что у специалиста был ребенок, из-за ухода за которым он мог покинуть работу», — говорится в решении суда.

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