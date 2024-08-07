«Неизбирательная стрельба»: Путин назвал провокацией атаку ВСУ на Курскую область

Фото, видео: 5-tv.ru

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По последним данным, в результате пострадали 24 человека, включая шестерых детей.

Российский лидер Владимир Путин провел совещание с правительством о ситуации в Курской области.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 24 человека пострадали, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

«Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», — прокомментировал ситуацию в регионе Владимир Путин.

На фоне обстрелов правительство Курской области отменило все массовые мероприятия в регионе. Жителей обстреливаемых районов вывозят в пункты временного размещения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ потеряли до 260 боевиков, пытаясь прорваться в Курскую область.