Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 августа

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 12 по 18 августа.

Для многих эта неделя запомнится, как прохождение квеста «Лабиринт Минотавра», в котором придется повторить подвиги мифологических героев и найти выход из сложных ситуаций. Марс в Близнецах активен, сообразителен и способен быстро переключаться с одной задачи на другую.

Однако взаимодействие с такими серьезными игроками небосвода как Сатурн и Юпитер может привести к вражде и спорам, искаженному истолкованию информации или намеренному подлогу и обману. Характерно упрямство, несговорчивость и провоцирование конфликтов. Представителям бизнеса, торговой и финансовой сферы пригодится умение улаживать спорные ситуации, приходить к компромиссам, а также необходимо внимательно проверять счета, контракты и документы.

Для серьезной работы необходимы такие качества, как сила воли, выдержка, честность, умение видеть перспективы даже в сложных тупиковых ситуациях. Если есть возможность, отложите на неделю важные дела. Это не эффективный период для обучения и деловых контактов, командировок и трудоустройства.

Усложняет период и ретроградный Меркурий. Он враждует с мятежным и непредсказуемым Ураном, а 15 августа возвращается в знак Льва и соединится с Солнцем. На поверхность всплывают такие негативные качества, как чрезмерная самоуверенность, эгоизм и властолюбие. Из-за повышенной эмоциональности и обидчивости усугубляются нездоровые амбиции и болезненное восприятие критики.

В это время трудно сохранить теплые и доверительные отношения с людьми, а также объективно взглянуть на вещи. Возможно, лучшим исходом станет намеренное разрушение неактуальных форм деятельности или отживших отношений. Стоит навсегда оставить в прошлом то, что просится уйти и открыться новым неожиданным мыслям и идеям.

Есть возможность с новой стороны посмотреть на старую проблему, а также предъявить миру свои интеллектуальные качества, знания и эрудированность — особенно, если есть, чем гордиться.

Коммуникативные способности будут существенно влиять на самооценку и позволят ярко проявить себя на сцене, на светских мероприятиях или на трибуне в качестве спикера. В приоритете прямолинейность, свобода слова и действий, когда нет авторитетов и навязанных догм. Только смелым и творческим людям откроется выход из лабиринта. В связи с возможными проблемами с техникой и транспортном заранее проверяйте средства связи и передвижения.

Также не стоит полагаться на пресловутое «авось». Сферу отношений и финансов представляет Венера в Деве, где она ослаблена и с трудом проявляет качества гармонии и баланса. Плюсом является то, что повышается ответственность за работу, соблюдение инструкций и следование установленному распорядку. Это дает возможность проявиться педагогам, критикам, медикам и бухгалтерам, сотрудникам сферы услуг, в частности клининговым компаниям.

Постарайтесь сдерживать себя в денежных тратах и сердечных делах. Это не лучшее время вступать в новые отношения, регистрировать браки, решать конфликтные ситуации в суде, принимать участие в конкурсах. Зато появится благоприятная возможность привести в порядок финансы — например, расплатиться с долгами, начать вести учет доходов и расходов, а также исключить из своего круга людей, тянущих вас на дно.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, возможен сбой в налаженной системе. Беспокойное и тревожное состояние ума отражается на рабочих и учебных процессах, вносит неразбериху в документы, договоренности и поездки. Дела пойдут легче, если удастся справиться с неусидчивостью и суетностью, сосредоточиться на одном процессе. Это поможет сэкономить время и силы на пути достижения цели. Попробуйте принять или оказать помощь коллегам, соседям, родственникам.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, новые любовные увлечения или хобби не задержатся надолго в вашей жизни, поэтому не стоит тратить деньги и время на поиск иллюзорного идеала. Ослабить ваш бюджет могут расходы на развлечения, азартные и биржевые игры, покупка слишком дорогих вещей. Займитесь вложением в себя — физическая активность даст заряд энергии и позитива.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы рискуют погрязнуть в домашних делах и хлопотах. Это неблагоприятный период для решения вопросов, касающихся недвижимости, собственности, изменения места жительства, Самое время переключиться на альтернативную деятельность, способную отвлечь от насущных забот. Сходите на интересное мероприятие, на прогулку в парк или свидание. Желательно сохранять эмоциональное равновесие и не игнорировать подсказки интуиции.

Рак — гороскоп на неделю

Раки ощутят состояние потерянности и рассеянности, словно вы оказались в открытом космосе без скафандра. Чтобы избежать досадных недоразумений с документами или отчетами, удерживайте фокус внимания на конкретном деле, будьте в моменте. Возрастает риск обмана или махинаций с транспортными средствами. Отложите покупки и услуги автосервиса на этот период. Снять нервное напряжение лучше всего в процессе длительной прогулки на свежем воздухе, общении с близкими по духу людьми на философские темы.

Лев — гороскоп на неделю

Львам звезды не рекомендуют совершать поспешных действий, основанных на иллюзорном восприятии ситуации или переоценке своих возможностей. Удача в финансовых вопросах может подвести, а значит придется доказать себе, что вы способны решить все своими силами. Друзья также могут нанести материальный урон, поэтому не стоит одалживать в пользование свои вещи. Сделайте акцент на проявлении экстравагантности и раскрытии в себе неожиданных творческих способностей.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев борьба за социальное положение и карьерный рост напоминает движение через тернии к звездам. Это время не подходит для обращения к руководству, так как велика вероятность противодействия со стороны вышестоящих. Но если вы уверены в правильности своего направления и действуете не под влиянием сиюминутного импульса, а строго в соответствии с намеченным курсом, то успех неминуем.

Весы — гороскоп на неделю

Весы могут столкнуться с несправедливыми обвинениями в свой адрес или быть втянутыми в судебный конфликт. Важно следовать установленным в обществе правилам и законам и тогда вам удастся избежать серьезных неприятностей. Возможно, вы преувеличиваете свои силы и уповаете на чудо. Интуитивно просканируйте ситуацию и следуйте туда, где более безопасно для вас. Или возьмите паузу в спорном деле.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, у вас существует опасность вовлечения в кризисные или стрессовые ситуации. Избегайте участия в массовых мероприятиях, экстремальных видах спорта и отдыха, обращения в кредитные организации. Постарайтесь разгрузить себя от лишних и чужих дел. У вас, как обычно, все получится, но потребуется принятие нестандартных решений.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов период не располагает к конструктивному поведению в части взаимоотношений с окружающими людьми. Сложно прийти к компромиссам и договоренностям. Возможны недопонимание с начальством или старшим поколением. Соблюдение субординации и временной дистанции поможет избежать затяжной напряженной ситуации. Сосредоточьтесь на достижении результатов самостоятельно, без поддержки извне.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, судебные дела или конфликтные разбирательства по месту работы могут сложиться не в вашу пользу. Отложить свое участие в них или делегируйте представителя. Ваше мировоззрение подлежат философскому переосмыслению — не тянете ли вы чужую лямку и не слишком ли зачастили «на ковер» к начальству. Не ждите, когда кто-то решит ваши проблемы, а займитесь этим самостоятельно или обратитесь за помощью к экспертам.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, будьте начеку. Рискованные и авантюрные финансовые операции повлекут материальные потери. Ваши эмоции накаляются и могут найти выход в чрезмерно импульсивном поведении, азартных играх или запретных удовольствиях. Жажда пылких отношений утолится, если вы запланируете в ближайшее время встречу с объектом страсти и почувствуете томное влечение. Сверхэмоциональность погасят участие в автогонках или активные виды спорта.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, если недвижимость стала причиной семейного конфликта или разногласий с деловыми партнерами, вам нужен запасной план действий. Вы, как никто, умеете лавировать в потоке и находить обходные пути. Самоустранитесь на время и переключитесь на позитивное занятие. Умение жертвовать личными интересами ради близким вам людей сменит полярность ситуации с минуса на плюс.

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