«Там все-таки люди»: последние данные о ситуации в Курской области после атаки ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Один из главных ударов украинских боевиков пришелся по центру города Суджа.

Обстановка в приграничных районах Курской области остается напряженной. Вновь объявлялась ракетная опасность. Основной удар пришелся на город Суджа. Боевики прицельно били по домам, атаковали даже машины скорой. Военкор «Известий» Эмиль Тимашев рассказал, что известно к этому часу.

В центре города административные здания частично повреждены, жилые дома вокруг тоже — выбиты стекла, повреждена кровля. Один из жилых домов практически полностью уничтожен.

Один из главных ударов боевиков пришелся именно по центру Суджи. Это густонаселенный квартал, и здесь же расположены все основные ведомства района. Снаряды националисты подбирали самые мощные.

Буквально в трех метрах от здания администрации города Суджи можно увидеть воронку глубиной почти два метра. Мощный взрыв повредил здание и двухэтажный дом рядом, не осталось даже стекол в окнах. Удар был настолько сильный, что тяжелая дверь с деревянным основанием просто вылетела.

Десятки домов повреждены, в городе нет света и воды, люди вынуждены оставлять дома и перебираться в безопасное место. Таковы последствия самого массированного обстрела Курской области.

«Я вот здесь находился. Сначала одно окно лопнуло, потом дверь выбило. Я сам удивился, как я живой остался», — рассказывает местный житель Иван Лисов.

В некоторых районах города до сих пор полыхают дома. На окраине города видны последствия после обстрелов ВСУ — разгорается здание, судя по всему, это был склад.

Лидия Беляева — медсестра в городской больнице. Оставить работу в такой момент она не решается.

«Если больница открыта, я останусь там. Там все-таки люди, правда? А тут я одна», — говорит женщина.

Ожидания, что боевики не решатся стрелять по врачам и пациентам, не подтверждаются — здание разбито. В инфекционном отделении городской больницы часть кровли уничтожена снарядом, здесь же можно увидеть воронку глубиной почти полметра. Осколки разлетелись по всей округе и посрезали деревья.

Людей внутри уже нет, врачи успели вовремя всех эвакуировать.

«Вот здесь у нас женщина лежала без сознания. Ну конечно, ее тоже эвакуировали. Здесь все разбито», — говорит Беляева.

Лидия Беляева еще не знает, что под удар попали ее коллеги, когда спешили к пострадавшим. ВСУ атаковали машину скорой помощи: погибли фельдшер и водитель, врач получил ранения. Всего в результате обстрелов Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шестеро детей.

«В основном, это сочетанные минно-взрывные травмы, комбинированные травмы разными поражающими элементами, осколочные ранения и ожоговые травмы», — говорит замглавврача по хирургической работе ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница» Алексей Локтионов.

Курская область подверглась массированной атаке накануне. Минобороны России сообщало, что ВСУ задействовали танки и бронемашины и попытались прорвать границу. Боевики понесли серьезные потери.