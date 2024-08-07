Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Можно ли навсегда избавиться от этого странного чувства?

Чувство «испанского стыда», которое в последние годы принято называть более модным словом «кринж», основано на способности человека сопереживать, то есть — эмпатии. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, чем больше развита эмпатия, тем ярче эмоции, вызванные какими-либо действиями окружающих.

«Понимая, что чувствуют другие люди, вы можете ставить себя на их место, но видеть ситуацию с еще одной точки зрения, откуда поведение выглядит нелепо или неуместно. Отсюда возникает ощущение стыда за их поведение как собственная эмоция», — поясняет специалист.

Также на это влияют общепринятые социальные устои. Если чье-то поведение не соответствует установленной обществом норме, это наносит удар по ожиданиям окружающих. Такие поступки ломают представление окружающих об обществе и культуре поведения.

При этом, уровень «испанского стыда» зависит от количества наблюдателей. То есть, чем больше людей оказались рядом, видя чье-то антисоциальное поведение, тем сильнее каждый из них испытает желание «провалиться под землю» из-за неловкости.

«Полностью изжить в себе „испанский стыд“ невозможно — люди социальные существа и присоединяются эмоционально к ситуациям, которые видят и к которым сопереживают. Однако можно снизить интенсивность этого состояния, включив критическое мышление и поменяв отношение к происходящему», — подытожил эксперт.

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