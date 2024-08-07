Единовременные выплаты получили почти все семьи погибших на СВО добровольцев

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Средства могут получить и раненые бойцы.

Единовременные выплаты получили 98% семей добровольцев, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В настоящее время в 98% выплаты членам семей уже проведены, еще около 2% — документы в стадии оформления или проведения проверки данных», — цитирует ТАСС сообщение оборонного ведомства.

Из числа получивших ранения добровольцев выплаты получили 99,2%. Другие запросы пока находятся в процессе обработки и проверки данных.

Выплаты для раненых добровольцев и семей погибших ввел российский лидер Владимир Путин. Также предусмотрена выплата в 400 тысяч рублей заключившим контракт с Минобороны с 1 августа по 31 декабря.

В Минфине России между тем сообщали, что с 1 октября произойдет индексация пенсий военным пенсионерам. Выплаты повысятся на 5,1%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Государственная приняла поправки к закону о запрете ношение гаджетов для бойцов СВО.