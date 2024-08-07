Суд вынес приговор администратору Telegram-канала Moscow Calling Куршину*

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Работать с онлайн-ресурсами он не сможет на протяжении четырех лет.

Черемушкинский районный суд Москвы вынес приговор администратору Telegram-канала Андрею Куршину*. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Куршина признали виновным по уголовной статье о «Публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России». Прокуратура просила приговорить обвиняемого к семи годам лишения свободы и пятилетнему запрету на администрирование онлайн-ресурсов.

«Благодаря грамотной работе следователей получены неопровержимые доказательства, полностью изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемого ему преступного деяния», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета России.

Куршин получил 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а заниматься администрированием сайтов ему запретили на четыре года.

Как удалось установить, с августа 2022 года по январь 2023 года Куршин публиковал в своем Telegram-канале новости, которые содержали заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ на полях специальной военной операции. Свою вину он частично признал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в суд поступило уголовное дело против блогера Камикадзе Ди* о фейках про армию.

* — признан иностранным агентом на территории России