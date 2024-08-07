«Кровля разбросана по всей улице»: появились кадры последствий обстрела Суджи

Фото, видео: 5-tv.ru

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Курский город получил значительный урон после ударов ВСУ.

После интенсивного обстрела курского города Суджи со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) были частично уничтожены здания. Разлетевшиеся осколки также срезали рядом стоящие деревья. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия ударов дронов и ракет по центру города.

«Административные здания частично повреждены. Жилые дома тоже — выбиты стекла, повреждена кровля», — описал масштаб последствий Тимашев.

Военкор отдельно отметил, что кровля одного из жилых домов буквально разбросана по всей улице, вперемешку с осколками выбитых стекол. Тимашев подчеркнул, что такая картина повсюду, причем отдельные дома продолжают гореть спустя день после обстрела, произошедшего 6 августа.

Снаряды также повредили линии электропередачи (ЛЭП), а в нескольких метрах от инфекционного отделения городской больницы Суджи можно увидеть воронку глубиной в полметра. Обстрел был настолько интенсивным, что осколками срезало даже рядом стоящие деревья, указал Тимашев.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что известно об обстреле города Суджи, который находится в девяти метрах от украинской границы.