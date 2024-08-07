Российские силы ПВО подавили несколько дронов ВСУ в Воронежской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

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Атаке украинских беспилотников также подверглись и другие регионы России.

Несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены и подавлены в Воронежской области благодаря средствам противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Отмечается, что обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) задели жилые дома. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Губернатор Воронежской области Гусев показал результаты падения обломков дрона ВСУ. Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Губернатора Воронежской области Александра Гусева / gusev_36

«Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща», — написал глава региона.

Гусев дополнил, что обломки другого украинского беспилотника упали на Ленинградском проспекте в Воронеже. В результате чего в отдельных квартирах многоквартирного жилого дома оказались выбиты стекла, автомобили также получили повреждения.

При этом губернатор подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших после атаки дронов ВСУ нет. Оперативные службы уже работают на месте.

За ночь атаке со стороны ВСУ подверглись четыре региона России — сбито 11 украинских дронов. В Минобороны РФ указали, что уничтожено три БПЛА на Белгородской, четыре — над Курской, два — в Воронежской и столько же — над Ростовской областями.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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