«Вылечиться невозможно»: нарколог развеял миф о пользе алкоголя при ОРВИ

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Специалист предупредил, что стакан горячительного напитка может только усугубить состояние.

Прием алкоголя во время острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) может только усугубить ситуацию. Таким способом точно вылечиться не получится. Врач-нарколог Антон Масякин в беседе с агентством РИА Новости развеял миф о пользе горячительных напитков во время простуды.

«Это миф. ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция. Вылечиться при помощи алкогольных напитков от острой респираторной вирусной инфекции невозможно. И тот вред, который организму нанесет стакан алкоголя при его употреблении, конечно, гораздо более весом, чем лечение другими способами», — отметил Масякин.

В XVIII веке, по словам врача, для лечения болезней прибегали и к кровопусканиям. Но с развитием медицины стало понятно — этот метод бесполезен, как и употребление алкоголя во время простуды. Лучше всего прибегнуть к лекарственным препаратам, которые поставят человека на ноги быстрее.

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