В Госдуме предложили запретить маркетинговые акции банков и застройщиков

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Речь идет о продуктах, которые позволяют россиянам брать ипотеку под экстремально низкие проценты.

Российским банкам хотят ограничить или вовсе запретить выдачу ипотеки под экстремально низкие проценты. Как выяснили «Известия», некоторые организации предлагают гражданам выгодные условия кредита, но вместе с тем скрывают от заемщика подводные камни.

Например, банк по договоренности с застройщиком выдает ипотеку всего под 8-10%. Вот только сохраняются такие условия на протяжение первых лет выплаты кредита. А как только льготный период истекает — банк проводит реструктуризацию. И затем может повышать ставку буквально каждый год, требуя от заемщика вносить все больший ежемесячный платеж.

Кроме того, в подобных схемах застройщик искусственно завышает цены на квартиры, а значит выгодно продать ее и погасить долг просто не получится. В итоге такие уловки могут в перспективе привести к массовому банкротству граждан.