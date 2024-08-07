Атака ВСУ на Курскую область: что известно о новом зверском преступлении Киева

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Украинские нацисты во вторник решились на кровавый пиар.

На границе Курской и Сумской областей наши пограничники и военные продолжают поиск и ликвидацию украинских боевиков, которые минувшей ночью попытались прорваться на российскую территорию. Уже уничтожено много бронетехники, по нашим данным — как минимум один отряд диверсантов блокирован.

Кадров из зоны проведения спецоперации немного, но они подтверждают, что ситуация под контролем. О том, что известно к этому часу, расскажет корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Примерно в 08:00 утра около 300 украинских радикалов при поддержке 11 танков и 20 бронированных машин атаковали позиции пограничников в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. Атаковали границу не диверсанты, а тактические группы ВСУ — хорошо обученные бойцы 22-й механизированной бригады Украины. Плюс опытные боевики территориальной обороны. На их технике замечен новый тактический знак «треугольник»

Несмотря на поддержку артиллерии и бронетехники, боевикам ВСУ не удалось прорвать оборону. Российские военнослужащие и пограничники ФСБ отбили несколько атак, уничтожили 16 единиц бронетехники и заставили врага отступить. Огневые удары по боевикам продолжились, но уже на территории Сумской области. Там же уничтожены два зенитно-ракетных комплекса «Бук», которые поддерживали прорыв.

Украинские боевики пошли в атаку после интенсивной артиллерийской подготовки, ударов ракет и беспилотников. Основная цель — город Суджа, он всего в девяти километрах от украинской границы. Город подвергся интенсивному обстрелу. Били хаотично, по мирному населению.

«Над головой летело все, что только можно было, я не знаю. Просто тот ужас и кошмар, который испытали маленькие дети, не описать словами», — вспоминает местная жительница Нана.

Всего погибли три человека, 18 человек получили ранения, в том числе четверо детей. Десятки жителей остались без крыши над головой.

Жители Суджи экстренно эвакуируются в соседние районы, где для них уже готовы пункты временного размещения. Медслужбы Курской области переведены на усиленный режим работы.

«Организована еще одна бригада скорой помощи. Выведены на работу доктора в больницы. Созданы дополнительные резервы лекарств. Задействованы сотрудники ДМД, транспорт», — сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По факту атак на населенные пункты региона, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстановка на приграничной с Украиной территории в Курской области продолжает оставаться напряженной.