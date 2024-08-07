«Сильно болели ноги и вены»: дочь актера «Глухаря» Новицкого о причине его смерти

Фото: Кадр из сериала «Вышибала», 2016 г.

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О смерти артиста стало известно лишь через сутки после остановки его сердца.

Актер сериала «Глухарь» Владимир Новицкий, вероятно, скончался из-за оторвавшегося тромба. Такую причину смерти озвучила его дочка Ксения в беседе с агентством ИА Регнум.

«У папы всегда со здоровьем было не очень. Незадолго до смерти у папы сильно болели ноги и вены. Вероятнее всего, причиной смерти стал оторвавшийся тромб», — заявила Ксения.

Вскрытие еще не проводилось, поэтому точная причина смерти станет известна позже. При этом Ксения призналась, что тело актера удалось обнаружить только спустя сутки после смерти.

Новицкому было 46 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Владимир Новицкий родился 29 ноября 1977 года. Он окончил театральное училище в Москве, после чего устроился на службу в театр «Вернисаж», где работал на протяжении четырех лет.

Дебют в кино у него случился в 2001 году после небольшого эпизода в фильме «Львиная доля». Среди самых известных работ Новицкого — сериалы «Глухарь», «Кодекс чести», «Студенты», «Кулагины», «Мент в законе — 6» и многие другие. Последней работой Новицкого в кино стал мини-сериал «Конец света», вышедший в 2022 году. Всего за свою карьеру актер успел принять участие в более чем 40 проектах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня» Вячеслава Гилинова.