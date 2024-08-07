«Он унизил ее»: стало известно о состоянии Лопес перед скорым разводом

Фото: www.globallookpress.com / Daziram via www.imago-images.de

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Аффлек обещал певице «золотые горы», но подарил ей лишь душевную боль на прощание.

Певица Дженнифер Лопес перед предстоящим разводом с актером Беном Аффлеком находится в депрессивном и подавленном состоянии, ведь строила большие планы после воссоединения. Об этом изданию PageSix рассказал близкий к семейной драме источник.

Артистка после воссоединения с актером была буквально окрылена. Лопес тогда светилась от счастья и называла Аффлека любовью всей жизни. Они вместе занимались детьми, продумывали старость и совместные планы. Именно поэтому она до последнего пыталась сохранить отношения и сейчас ей так обидно и досадно на душе.

«Она в ярости. Он унизил ее. Он был тем, кто инициировал возрождение отношений. В этом замешаны пятеро детей. Она знала, что они будут воспитывать их вместе. А теперь она не может смириться с тем, что все кончено», — признался инсайдер.

Подавленное состояние удручилось еще и тем, что певице не удалось продать нужное количество билетов на ее большой тур. Поэтому его пришлось отменить. В это время у Аффлека с работой все в порядке. Он задействован в съемке фильма.

К слову, отношениям Аффлека и Лопес уже более 20 лет. Они встречались и были даже обручены в начале нулевых, но тогда так и не сыграли свадьбу. После расставания они создавали семьи, рожали детей, разводились с другими. И в 2021-м снова встретились.

На этот раз влюбленные дошли до алтаря, в 2022-м поженились в Лас-Вегасе. Брак оказался недолгим, по мнению инсайдеров, из-за страсти Лопес к публичности. Истинный интроверт актер хотел тихой семейной жизни вместо вечного шоу, но не добился своего. По другой же версии, разлад в семье случился из-за измен Аффлека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Бен Аффлек внешне изменился на фоне развода с Дженнифер Лопес.