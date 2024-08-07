«Испорченные яблоки»: принцу Гарри и Меган Маркл грозит депортация из США

Фото: www.globallookpress.com / Dave Warren

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Сын Дональда Трампа вслед за отцом осудил герцога Сассекского и его жену за «предательство» покойной королевы Елизаветы II.

Принц Гарри и Меган Маркл могут быть депортированы из США, если на выборах в президенты страны победит кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Об этом пишет Daily Mail, цитируя сына политика — Эрика Трампа.

«Вы можете с радостью забрать этих двоих (Меган и Гарри — Прим. ред.), они нам больше не нужны. Складывается такое ощущение, что они на собственном острове», — заявил второй сын Трампа, добавив, что «в каждом саду могут быть испорченные яблоки».

Трамп-младший подчеркнул, что его отец — верный союзник Великобритании и считает, что герцог Сассекский и его супруга «предали королеву своим публичным выступлением».

Между тем институт британской королевской семьи вызывает восхищение у многих американцев и его следует защищать, подчеркнул Эрик. Он добавил, что его мать Иванка Трамп была знакома со многими представителями королевской семьи и дружила с принцессой Дианой.

В марте сам Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания президентом может депортировать принца Гарри, если подтвердится, что он незаконно получил разрешение на пребывание в стране.

Принц Гарри и Меган Маркл с января 2020 года живут в США, отказавшись от своих ролей в королевской семье. В декабре 2022 года вышел документальный фильм, в котором они рассказали о сложностях во время жизни в Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл в новом интервью телеведущей Опре Уинфри вспомнила о жутком для нее периоде в жизни и вновь заговорила о суициде, который хотела совершить в первую беременность.