Нападение ВСУ на Курскую область: последние новости к этому часу

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasovukrinform

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Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Курскую область. Об этом в подробностях расскажет 5-tv.ru в сборном материале.

С чего все началось

Около 300 боевиков с 11 танками и 20 бронемашинами напали на села Курской области, которые граничат с Украиной. Военные РФ быстро среагировали на ситуацию и отразили нападение. В результате было уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера (БТР), три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения.

Погибшие и пострадавшие

В результате зверского нападения киевского режима на мирное население РФ пострадало не менее 18 человек. Данные обновляются, но сейчас известно о: двух раненых в Глушковском районе, восьми, четверо из которых дети, — в городе Судже; одна женщина умерла, два человека получили увечья в Большесолдатском районе и еще один был ранен в Рыльском; два человека погибли возле села Нехаевка Рыльского района в результате атаки беспилотников на личные транспортные средства граждан.

«По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка», — сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Все пострадавшие получили профильную медицинскую помощь и находятся под контролем врачей.

Курская АЭС

Ходили слухи о возможном захвате Курской АЭС. Представители правительства региона опровергли эту информацию и утвердительно заявили, что это проделки украинских спецлужб. Они намеренно запугивают мирное население, чтобы создать разобщенность внутри РФ.

Власти региона уверяют, что Курская АЭС работает в штатном режиме и просят сохранять спокойствие местных жителей.

Обстановка в регионе

МЧС России опровергло рассылку сообщений о якобы «эвакуации» города Суджа, однако в регионе обстановка остается напряженной, сказал врио губернатора Курской области. Алексей Смирнов в обращении к гражданам рассказал, как обстоят дела на границе.

«Работают Минобороны РФ и пограничники. Действует региональный оперативный штаб. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Всю необходимую информацию буду сообщать дополнительно. Соблюдайте меры безопасности при объявлении воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких», — прокомментировал он.

Смирнов призвал мирных жителей сохранять спокойствие и не вестись на провокации. Он добавил, что в области организована дополнительная медицинская помощь и созданы резервы лекарств. Для граждан работает круглосуточная горячая линия по номеру 112, куда можно обращаться по любым вопросам. Все сотрудники администрации области и муниципальных образований находятся на работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине начнут наказывать офицеров, чьи подразделения несут большие потери.