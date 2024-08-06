Несколько эпизодов: уголовное дело Елены Блиновской передали в суд

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Королеву марафонов обвиняют неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации более 43 миллионов рублей.

Уголовное дело по делу блогера Елены Блиновской поступило в суд. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

«В Савеловский районный суд города Москвы поступило уголовное дело в отношении Блиновской Елены Олеговны», — сообщили представители инстанции.

Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации более 43 миллионов рублей на территории России. Ей продлили арест до 19 августа. С января она находится в СИЗО из-за нарушений правил домашнего ареста, который ей назначили первоначально.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова сообщила 5-tv.ru, что блогер ознакомилась с материалами дела. Также известно, что ее нарушения рассматриваются от лица ИП.

«Потому что ИП приравнивается к физическому лицу», — объяснила Сальникова.

Обвинительное заключение было вынесено 1 августа 2024 года. Последнюю сумму в счет погашения задолженности Блиновская внесла 24 июля. После этого новых выплат с ее стороны не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 19 августа.