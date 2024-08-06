Обвал бирж может грозить миру глобальным экономическим кризисом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yue Chenxing; 5-tv.ru

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Судя по прогнозам аналитиков, сильнее всего просядет финансовая система США.

Молчание мировых Центробанков может спровоцировать дальнейший обвал бирж и вызвать глобальный экономический кризис. Об этом сообщает Financial Times.

О том, что кризис еще не закончен, предупреждает и Bloomberg. По данным издания, несмотря на кажущуюся стабилизацию, дно «еще не достигнуто и мировая экономика сейчас на грани распада».

Инвесторы уже успели вывести с мировых фондов больше шести триллионов долларов. Глобальная распродажа акций была вызвана как раз паническими настроениями инвесторов из-за бездеятельности Федеральной резервной системы США.

«Слабая отчетность по рынкам труда — это стало, безусловно, для инвесторов сигналом о том, что есть признаки дополнительные о замедлении американской экономики и повышении вероятности рецессии. Вывод, естественно, своих резервов, которые хранятся в американских активах, акциях американских компаний, в общем-то, это и есть такая реакция», — говорит старший научный сотрудник Всероссийской академии внешней торговли минэкономразвития России Ольга Пономарева.

Параллельно с этим крупнейшие акционеры в попытке удержать прибыль переводят средства в гособлигации, которые сейчас выглядят более надежно, чем даже акции техногигантов. Поскольку ставка на IT-игроков, в особенности завязанных на искусственном интеллекте, провалилась.

Сейчас клиенты спешат поскорее избавиться от ненадежных бумаг данного сектора. И, судя по прогнозам, сильнее всего просядет экономика Штатов. Под удар может попасть план страны по масштабному переносу производственных мощностей из других стран на территорию США.