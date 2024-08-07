Инфоцыганские сказки: ученику Аяза Шабутдинова грозит десять лет колонии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

«Инвестор» Денис Фаткуллин брал деньги и пропадал.

До десяти лет колонии может грозить ученику скандально известного бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. До своего учителя Денису Фаткуллину, конечно, далеко. В его инфоцыганской биографии не 80, а 60 эпизодов мошенничества. Но методы похожи.

Фаткуллин представлялся инвестором, красноречиво убеждал, брал у доверчивых клиентов миллионы, а потом пропадал. О красивых инфоцыганских сказках с печальным концом расскажет корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Чтобы снять красивую картинку для соцсетей Денис Фаткуллин, кажется, тратит все силы — качает головой, машет руками и лезет из кожи вон, чтобы произвести впечатление на будущих клиентов. Актерская игра — его хлеб. Чем больше людей поверят в инфоцыганские сказки, тем больше денег ему принесут.

«Он предлагал различные инвестиционные предложения. То там с Китаем какие-то взаимодействия, то выкуп каких-то рекламных позиций от тех компаний, которые он использует. Он каждый раз накидывал предложения», — вспоминает пострадавшая Софья Исоханни.

Каждое предложение было заманчивее предыдущего. Софья Исоханни не смогла пройти мимо аттракциона невиданной щедрости — 120 процентов в год на рекламе банков. Не задаваясь вопросом, что может пойти не так, бизнесвумен отдала Фаткуллину семь миллионов рублей. Как это часто и бывает, забрав чужие деньги, «коммерсант» просрочил все сроки платежей, а потом и вовсе перестал выходить на связь.

«Он говорил: «Да-да-да, я выплачу, да-да-да. Есть вот такие-то проблемы. Завтра-завтра», — уточнила Софья Исоханни.

Фаткуллин хорошо понимал, где искать неискушенных предпринимателей. Его целевая аудитория — коммерсанты, купившие курсы Аяза Шабутдинова, которого по праву считают родоначальником инфоцыганства.

Стражи порядка задержали Шабутдинова в его квартире в Москва-Сити. Бизнес-коучу вменили мошенничество и на время расследования отправили в камеру СИЗО. Видимо, Денис Фаткуллин решил пойти по стопам учителя, — по меньшей мере шесть человек поверили «инвестору» и потеряли миллионы рублей.

«Почему нельзя быть в балансе? Когда мы в балансе, мы по факту остаемся на месте и не идем в развитие», — утверждал он в своих соцсетях.

По этой логике клиенты Фаткуллина уже должны давно были преисполниться в своем развитии, ведь их баланс после сотрудничества равен нулю. Вот только переплюнуть учителя у коммерсанта все равно вряд ли получится — пострадавшие обратились в полицию. Против «инвестора» возбудили уголовное дело и отправили его под домашний арест.

Оказалось, что в МВД уже поступали похожие заявления. Правда, тогда любителю стартапов удалось избежать тюремного срока. По нашим данным, в прошлом году в лучших традициях инфоцыган Фаткуллин обанкротился — у него было более 60 миллионов долгов. Видимо, тогда он и поверил в свою неприкосновенность и решил еще раз провернуть схему заработка.

Выйти сухим из воды в этот раз уже вряд ли получится. Сейчас следователи активно изучают все документы, чтобы доказать вину «инвестора» в суде. Если у стражей порядка это получится, то подозреваемому грозит немаленький срок — вплоть до десяти лет лишения свободы.