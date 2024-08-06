Будут зажаты в клещи: как российские силы отодвигают ВСУ к центру Торецка

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Город может быть освобожден уже этим летом.

Российские силы уже берут город Торецк в клещи. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в интервью для федерального телеканала.

«В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города», — заявил Кимаковский.

По его словам, российская армия наступает на это населенный пункт не в лоб, а по сторонам, зажимая город в клещи.

Кимаковский подчеркнул, что ВС РФ успешно продвигаются на этом направлении, освобождая по несколько километров в день. Серьезные бои в Торецке, предположительно, начнутся в ближайшее время, и уже этим летом станет известно, что город перешел под полный контроль российской армии, заключил донецкий политик.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором вертолеты Ка-52 нанесли авиаудар по подразделениям ВСУ.