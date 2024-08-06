Массированная атака ВСУ на Курскую область: два человека погибли

Смирнов: два человека погибли при атаке ВСУ на Курскую область

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Семь граждан, включая троих детей, получили ранения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Курскую область, два человека погибли. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня населенные пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие», — указал он.

Сперва Смирнов сообщил о гибели мирной жительницы города Суджа. Чуть позже стало известно, что очередной беспилотник ВСУ атаковал микроавтобус в селе Нехаевка. От полученных травм водитель скончался на месте.

Еще два человека получили ранения в Глушковском районе Курской области, в Судже же пострадали пятеро, трое из них — несовершеннолетние.

Также повреждения получили жилые дома и автомобили, уточнил Смирнов. По его словам, подомовой обход пострадавших территорий Курской области начнется, когда обстановка с обстрелами станет безопасной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики пытались осуществить прорыв границы в Курской области, однако российским пограничникам удалось остановить вражескую армию.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.