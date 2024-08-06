Эффективное средство: как самостоятельно избавиться от черных точек

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

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Какие правила помогут сохранить кожу лица от комедонов?

Профессиональные пилинги и грамотная коррекция домашнего ухода помогут избавиться от черных и сероватых точек на лице. Об этом сообщила ведущий тренер-косметолог Татьяна Шапранова в беседе с изданием Lenta.ru.

По словам эксперта, такие комедоны могут появляться из-за нарушения гормонального форма, скрытых дерматологических проблем, а также в связи со сбоем функционирования печени и органов ЖКТ. Усугубляет ситуацию неправильная гигиена, антисанитарные условия и отсутствие надлежащего ухода.

Косметолог отметила, что избежать появления комедонов поможет грамотное очищение кожи и правильный домашний уход.

«Обычное ежедневное очищение в случае обильного салоотдения может быть дополнено средствами, содержащими кислоты. В вечернее время можно использовать двухфазное очищение при помощи гидрофильного масла и базового геля для умывания», — порекомендовала Шапранова.

Кроме того, два-три раза в неделю следует проводить отшелушивание мертвых клеток кожи. Однако злоупотреблять этой процедурой не стоит.

Помимо увлажняющих средств, рекомендуется использование специальных тоников для лица с эффектом сужения пор. Также ухаживать за кожей можно при помощи натуральных средств, для этого подойдет экстракт календулы, полыни, зеленого чая, хвоща и солодки.

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