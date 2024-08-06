«Стала разменной монетой»: шансы на потепление отношений между Россией и Японией

Политолог Солонников: обострение отношений между Японией и Россией связано с США

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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Премьер-министр Страны восходящего солнца ранее прямо заявил о ядерной угрозе от РФ.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на 79-й годовщине атомной бомбардировки страны, что в этот раз именно Россия угрожает ядерным оружием. Российские политологи в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказали, с чем связано обострение отношений между Японией и Россией.

Политолог Юрий Светов указал, что Япония уже давно зависит от политики США — в военном плане тоже. По мнению эксперта, тут прослеживается связь с древним термином — вассал.

«Япония с послевоенных времен является вассалом Соединенных Штатов, там находятся вооруженные силы США. Американские генералы раз за разом подчеркивают, что никогда американские войска не уйдут с японских островов и соответственно США имеют возможность влиять на Японию в любых проблемах», — пояснил политолог.

Враждебная риторика с оглядкой на США

Светов указал, что экономическое развитие Японии затормозилось из-за действий США, а сейчас она последовательно теряет свои позиции в экономике в пользу американцев.

«В этой обстановке Японию все время втягивают в разного рода военные союзы. Сейчас идея о таком трехстороннем или даже четырехстороннем отношении — США, Япония, Южная Корея, Филиппины. Создать что-то вроде азиатского НАТО», — сказал политолог.

Сейчас Япония прямо противостоит Китаю и России, причем «градус враждебности» она не снижает. По мнению эксперта, в этом немаловажную роль играет отсутствие мирного договора между Россией и Японией и спор за Курильские острова.

«То есть одни демонстрируют нам враждебность, участвуют в санкциях, но в ответ хотят, чтобы мы это принимали как должное», — подчеркнул Светов.

Политолог уверен, что по мере обострения отношений между Россией и США, Япония будет все дальше отдаляться от первой. Светов указал, что сейчас Страна восходящего солнца стала именно «разменной монетой».

Влияние проамериканского кабмина в Японии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE; Личный архив Дмитрия Солонникова; 5-tv.ru

Политолог Дмитрий Солонников отметил, что политика текущего кабмина Фумио Кисиды гораздо более проамериканская, чем была при прошлых премьер-министрах Японии. Эксперт предположил, что курс страны может измениться при его уходе, но сейчас виден антироссийский курс.

«Сейчас Япония будет четко придерживаться антироссийского и антикитайского курсов. Будет размещать на своей территории американское оружие, более активно входить в различные военные объединения, которые США организует в Тихом океане», — пояснил Солонников.

Достичь подобной антироссийской риторики поможет как раз информационная «подпитка», которой Кисида сейчас и занимается. Причем зависимость от США в экономическом плане играет важную роль.

«Япония является держателем внешнего долга США, японская экономика прежде всего ориентирована в экспортных поставках на Соединенные Штаты. Японии прежде всего важен американский внутренний рынок», — объяснил Солонников.

Солонников предположил, что сейчас пошатнуть позиции проамериканского премьер-министра Кисиды может Индекс Токийской фондовой биржи, который упал сразу на 12,4%. Тем самым был побит исторический минимум 1987 года.

Сейчас же внешняя политика Японии определяется именно действиями США, заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия приостановила морской промысел Японии в зоне Курил.