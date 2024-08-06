Мемориал жертвам нацистов в Польше облили коричневой краской

Алексей Хитров 30 0

Мемориал жертвам резни в Воле близ Варшавы облили веществом коричневого цвета

Мемориал жертвам нацистов в Польше облили коричневой краской

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Перейти в Дзен Есть новость?
Присылайте »

Местные власти пообещали быстро найти и наказать вандалов.

Мемориал жертвам резни в районе Воля на западе Варшавы подвергся нападению вандалов сразу после прошедших здесь памятных мероприятий. Об этом сообщил глава района Кшиштоф Стшалковский, опубликовав фото памятника, облитого веществом коричневого цвета.

«Еще вчера мы шли на марше памяти в честь 80-й годовщины массовых казней около 50 000 жителей. И вот как над местом памяти сегодня ночью надругались вандалы. Я не оставлю это дело без внимания», — написал чиновник на своей странице в Х.

Он добавил, что на месте происшествия работает полиция, и выразил надежду, что виновные будут быстро найдены и осуждены. Также мэр пообещал восстановить мемориальную доску сразу, как только разрешит полиция.

Так называемая резня в Воле или Вольская резня произошла в ходе Варшавского восстания с 5 по 12 августа 1944 года. Тогда за несколько дней немецкие войска Waffen-SS по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера уничтожили, по разным оценкам, от 40 тысяч до 60 тысяч поляков.

Резня в Воле считается самым массовым единовременным убийством мирного населения в Европе во время Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вандал осквернил мемориал «Погибшим солдатам» в Ленобласти.

Новости партнеров

Новости СМИ2