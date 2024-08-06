Мемориал жертвам нацистов в Польше облили коричневой краской

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Местные власти пообещали быстро найти и наказать вандалов.

Мемориал жертвам резни в районе Воля на западе Варшавы подвергся нападению вандалов сразу после прошедших здесь памятных мероприятий. Об этом сообщил глава района Кшиштоф Стшалковский, опубликовав фото памятника, облитого веществом коричневого цвета.

👉Jeszcze wczoraj szliśmy w marszu pamięci z okazji 80. rocznicy masowych egzekucji blisko 50000 mieszkańców @MiejskaWola‼️



👉A oto jak jedno z wolskich miejsc pamięci poświęconych właśnie Rzezi Woli dziś w nocy potraktowali wandale. Co trzeba mieć w głowie, by zrobić coś… pic.twitter.com/avWyH23vwt — Krzysztof Strzałkowski (@KStrzalkowski) August 6, 2024

«Еще вчера мы шли на марше памяти в честь 80-й годовщины массовых казней около 50 000 жителей. И вот как над местом памяти сегодня ночью надругались вандалы. Я не оставлю это дело без внимания», — написал чиновник на своей странице в Х.

Он добавил, что на месте происшествия работает полиция, и выразил надежду, что виновные будут быстро найдены и осуждены. Также мэр пообещал восстановить мемориальную доску сразу, как только разрешит полиция.

Так называемая резня в Воле или Вольская резня произошла в ходе Варшавского восстания с 5 по 12 августа 1944 года. Тогда за несколько дней немецкие войска Waffen-SS по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера уничтожили, по разным оценкам, от 40 тысяч до 60 тысяч поляков.

Резня в Воле считается самым массовым единовременным убийством мирного населения в Европе во время Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вандал осквернил мемориал «Погибшим солдатам» в Ленобласти.