Суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Военный суд арестовал заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль»), полковника запаса Владимира Демчика по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

Об аресте Демчика ранее ходатайствовало следствие.

Уточняется, что до апреля 2018 года арестованный полковник запаса занимал должность начальника Вещевого управления Минобороны России.

«Весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, передал последнему взятку в размере четырех миллионов рублей», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Исходя из данных, которыми удалось заручиться следователям, в период с 2017 по 2018 год указанная компания выступала соисполнителем по государственным контрактам на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС РФ. В СК отметили, что за обозначенный период компания заключила 26 договоров на сумму в 574 миллиона рублей.

Так, арестованного Демчика подозревают в получении взятки в особо крупном размере, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд не может избрать меру пресечения задержанному по делу о хищениях в парке «Патриот» генералу Владимиру Шестерову из-за его состояния здоровья. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей.