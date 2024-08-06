Массовое захоронение узников концлагеря нашли в Ленобласти

Фото, видео: 5-tv.ru

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Останки красноармейцев, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружены в Кингисеппском районе.

Массовое захоронение найдено в Ленобласти. Останки красноармейцев, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружены в Кингисеппском районе. Именно здесь находился концлагерь Дулаг-101.

В ходе поисковых работ обнаружили несколько рвов, там находились останки 40 человек. Сохранились три медальона. Экспертам теперь предстоит установить возраст погибших и причину их смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 80 лет назад Красная армия освободила узников концлагеря Майданек. Это была первая фашистская «фабрика смерти», которой достигли войска антигитлеровской коалиции.

Это случилось в результате Люблинско-Брестской наступательной операции. Соединения трех фронтов Красной армии прорвали оборону немцев и вышли к Люблину. И так стремительно, что гитлеровцы просто не успели замести следы своих зверств.