«Ситуация близка к критической»: паводки в Бурятии топят дороги и сносят мосты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Вода быстро прибывает и подбирается к железнодорожному переезду.

Очень сложной остается ситуация с паводками в Бурятии. В трех районах, по заявлениям властей, она близка к критической. В зоне затопления оказались более тысячи человек. Под водой дороги, разрушены мосты, под угрозой железнодорожное сообщение. Из района бедствия — репортаж корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.

Сейчас русло реки проходит через автомобильную дорогу. Глубина здесь уже около метра. Вода быстро прибывает и подбирается к железнодорожному переезду. Утром движение здесь перекрыли. Поток пытаются остановить насыпями из грунта и камней.

Утонувшая дорога ведет в крупный поселок Заиграево. Жителей оттуда еще вечером начали вывозить в пункт временного размещения. К эвакуации готовятся и в соседнем селе. Чтобы защитить дома, пригнали тяжелую технику, на подступах роют траншеи, пытаясь отвести поток.

Вода быстро прибывает, спасатели организовали круглосуточное дежурство.

«У нас там находятся импровизированные вешки, мы поставили, наблюдаем за уровнем воды», — говорит спасатель Бурятской республиканской ППС Анатолий Лесковец.

За движением воды наблюдают и с воздуха. Вот тут она подходит к домам. Здесь возводить дамбы, но их то там, то тут подмывает. Жители орудуют лопатами, меняя другу друга.

Одна улица уже затоплена. Перемещаться можно только в длинных резиновых сапогах. И только в них можно подходить, например, к продуктовому магазину.

«Пункт временного размещения у нас готов в школе. Вчера в данном пункте уже находился 21 человек. Люди ночь переночевали, утром пошли домой», — рассказывает глава Мухоршибирского района Владимир Молчанов.

В пункт временного размещения приходят те, чьи дома уже подтапливает или те, кто в силу возраста или здоровья боится оказаться в ловушке.

Сложная ситуация в трех районах Бурятии. Вода не уходит несколько дней и по прогнозам впереди — дожди. Все, что было заготовлено к зиме, просохнуть до заморозков не успеет. Но оценить фактический ущерб можно будет лишь, когда станет хоть немного посуше.