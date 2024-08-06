«Делают свою работу»: как российские войска выдавливают ВСУ на харьковском направлении

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Экипаж БМП-2М «Бережок» под шквальным огнем накрывает пулеметные точки противника.

Дроны ВСУ все чаще дают сбой, и неудачей закончилась попытка атаковать экипаж БМП «Бережок». Обновленная машина выдерживает мощные удары и в ответ накрывает шквальным огнем позиции украинкой армии. Военный корреспондент «Известий» Владислав Харченко увидел работу боевых экипажей на харьковском участке фронта.

Экипаж БМП-2М «Бережок» под шквальным огнем накрывает пулеметные точки противника, который держит оборону в соседней лесополосе на окраине Липцов.

FPV-дрон с кумулятивным зарядом влетает прямо в башню машины, но не детонирует. Наводчик проверяет, все ли в порядке, и через считанные секунды рядом ложится мина.

Удар помогает выдержать обновленная стальная броня, ее толщина достигает 23 миллиметров. А благодаря обновленной системе наблюдения противник у наводчика как на ладони.

«Теперь система стоит, тепловизор. В пределах пяти километров в круговой обзор я могу наблюдать за целью и видеть все передвижения противника. Уже от нее не спрячешься», — говорит наводчик-оператор БМП 2-М «Бережок» с позывным «Утюг».

Спрятаться и правда не удалось. Отступая, ВСУ выпустили по «Бережку» противотанковую управляемую ракету, которая также не достигла цели. С задачей экипаж справился. Враг оставил позиции.

Бойцы с позывными «Дед» и «Утюг» в связке работают уже давно. Перед выходом на новое задание перезаряжают боекомплект и настраивают приборы. Устанавливают противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Также не забывают и о безопасности: на машину наварены металлические конструкции, закрыты противодроновыми и маскировочными сетями.

Свою машину они называют спасительницей, потому что все попытки операторов вражеских беспилотников подбить ее не увенчались успехом.

«Работали из открытых позиций. Влетела в нас „птичка“ с фугасным зарядом. Попала в нашу броню наваренную. Машина ушла. Отработали и ушли. Она осталась у нас, и повесили как талисман», — рассказывает механик-водитель БМП 2-М «Бережок» с позывным «Дед».

В отличие от первой БМП, «Бережок» оснащен прибором ночного видения. Теперь водитель и наводчик одинаково эффективно работают и днем и ночью.

«В современных реалиях она очень хорошая. Если нужно навести суету: залетел, покосил всю посадку, где стоит противник, покосил дачный сектор и ушел. Машина незаменимая. Противник деморализован, и тогда уже наши ребята заскакивают и делают свою работу», — говорит «Дед».

Все эти обновления позволяют бойцам оказывать необходимую помощь пехоте группировки войск «Север» для продвижения вперед на харьковском участке фронта.