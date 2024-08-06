В Ноябрьске трехлетний ребенок случайно выпил жидкость для розжига
Фото: © РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В каком состоянии находится малыш?
Трехлетний ребенок в Ноябрьске (ЯНАО) случайно выпил жидкость для розжига. Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на источники.
«Ребенка обследовали врачи в реанимации. Сейчас с ним все хорошо и малыш находится в безопасности», — рассказал собеседник агентства.
По словам родителей мальчика, инцидент произошел, когда семья отдыхала на природе. Ребенок решил попробовать жидкость для розжига. Взрослые отреагировали оперативно и незамедлительно вызвали скорую помощь, которая госпитализировала мальчика.
Если малыш добрался до опасных вещей, то медики рекомендуют немедленно обратиться в скорую помощь. В таких ситуациях быстрая реакция играет решающую роль.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на одной из детских площадок Твери в руках шестилетнего мальчика взорвалась страйкбольная граната. Опасную «игрушку» ему незадолго до инцидента подарил дедушка. По факту происшествия проводится проверка — выясняются обстоятельства случившегося, опрашиваются свидетели, готовится процессуальное решение.