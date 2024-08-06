Бежать некуда: ВС РФ уничтожили пути ротации боевиков ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: Александр Полегенько / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Удар был нанесен современным высокоточным оружием.

Подразделения «Западной» группировки войск Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции, используя ракету Х-38 уничтожили мост, с помощью которого осуществлялась ротация подразделений ВСУ. Эффектными кадрами работы наших военных поделилось Министерство обороны России.

На видео четко видно, как по объекту противника наносится ракетный удар, сопровождаемый гигантским взрывом. По более поздним записям можно понять, что мост практически полностью разрушен, а значит еще одна линия снабжения украинских боевиков перерезана.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные не допустили прорыва боевиков ВСУ в Курскую область