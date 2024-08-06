Льготная ипотека и аварийное жилье: главные поручения Путина по итогам Госсовета

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Правительство может изменить условия предоставления кредитования для семей с детьми.

Президент России Владимир Путин 29 мая провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны. Главные поручения главы российского государства по итогам встречи опубликованы на официальном сайте Кремля.

Расселение аварийного жилья

«Актуализировать при разработке новой программы расселения аварийного жилья критерии аварийности многоквартирных домов и порядок расчета компенсации гражданам за изъятие аварийного жилья», — говорится в поручении президента.

Помимо этого, правительству необходимо обеспечить взаимную увязку программ социальной газификации, модернизации и строительства транспортной, коммунальной, социальной и иных видов инфраструктуры. Эта мера направлена на развитие индивидуального строительства.

Капремонт в многоквартирных домах

«Представить предложения по актуализации подходов к использованию средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и при необходимости обеспечить внесение в законодательство соответствующих изменений», — поручил российский лидер.

Также кабмину необходимо проработать вопросы формирования механизма восстановления дорожных сооружений общего пользования, которые были повреждены при строительстве других инфраструктурных объектов.

Увеличение мощности мобильных сетей

«Рассмотреть вопросы предоставления операторам связи льготных кредитов на модернизацию и увеличение пропускной способности фиксированных сетей телефонной связи, увеличение мощности мобильных сетей связи стандарта LTE четвертого поколения и создание сетей связи стандарта 5G пятого поколения в городах с населением более одного миллиона человек», — передает поручение Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Отмечается, что эта мера призвана повысить мощность работы мобильных сетей с учетом начала активного использования отечественного оборудования.

Профессионально обученные няни

«Рассмотреть вопросы включения в нацпроект „Семья“ мероприятий по созданию семейных многофункциональных центров во всех муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации и по развитию системы предоставления социальных услуг по присмотру и уходу за детьми (в том числе услуг нянь, прошедших специальную профессиональную подготовку)», — поручил глава РФ.

Правительству необходимо и проанализировать каждый национальный проект на наличие мероприятий, направленных на повышение рождаемости и качества жизни семей.

Льготная ипотека

До 1 декабря текущего года российскому правительству и Центробанку России необходимо проанализировать ситуацию на рынке ипотечного кредитования, а также оценить влияние на объемы ипотечного кредитования решений по изменению условий ипотечной программы для семей, имеющих детей.

«При необходимости представить предложения по изменению условий указанной программы», — сообщается в поручении главы российского государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с главой Мордовии достижения промышленности и сельском хозяйства.