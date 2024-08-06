СМИ узнали об аресте банковских ячеек по делу экс-замминистра обороны Булгакова

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Генерал был арестован 26 июля по делу о коррупции. Его также проверяют на причастность к хищениям в «Военторге».

По делу бывшего замминистра обороны России генерала Дмитрия Булгакова арестовали содержимое шести банковских ячеек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Банковские ячейки, в которых находятся документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, арестованы по решению следователей. При этом не уточняется, кому именно из фигурантов дела Булгакова принадлежит имущество.

Бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова арестовали 26 июля по делу о коррупции и поместили в столичный СИЗО «Бутырка». Позже стало известно, что по делу Булгакова проходят еще три фигуранта — Александра Михайленко, Валерия Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они являются руководителями предприятия «Грязинский пищевой комбинат» и подозреваются в поставке некачественных пайков для военных по завышенным ценам.

Кроме того, следствие проверяет Булгакова на причастность к хищениям в «Военторге». Главу предприятия Владимира Павлова 1 августа отправили в СИЗО на два месяца, до 30 сентября, по делу о хищении особо крупной суммы при заключении государственных контрактов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончавшийся в столичном СИЗО бизнесмен Игорь Котельников был четвертым фигурантом уголовного дела Булгакова.