«Лапочка дочка»: Глафира Тарханова впервые показала своего пятого ребенка

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Актриса успешно совмещает карьеру с материнством.

Актриса Глафира Тарханова впервые показала своего пятого ребенка, девочку, которую родила в июне. Момент с малышкой многодетная мама опубликовала в своем личном блоге в социальной сети.

Артистка даже после рождения пятого ребенка продолжает работать и часто берет новорожденную дочку с собой.

Подписчики поздравляли Тарханову с пополнением в семье. Некоторые восхищались тому, как у актрисы получается совмещать карьеру с материнством.

Глафира Тарханова проводит время со своей дочкой. Фото: Instagram / glafiratarhanova

Малышка появилась на свет 18 июня, ее назвали Лукерья. Имя происходит от греческого Гликерия, в переводе на русский оно означает «сладкая».

Сама Тарханова в шутку упоминала, что собрала настоящий комплект:

«Четыре сыночка и лапочка дочка».

Актриса состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фадеевым. Оказывается, своих сыновей — Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора — звезда родила в домашней обстановке, где была профессиональная акушерка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда сериала «Клуб», актриса и певица Анастасия Задорожная впервые стала мамой.

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