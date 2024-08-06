«Нет четкой повестки»: в России назвали условия участия в саммите по Украине

Депутат Чепа: Россия примет участие в саммите по Украине при конкретной повестке

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Незалежная не готова к реальным переговорам, а лишь устраивает «очередное шоу».

Россия согласится на участие в саммите по Украине только, если будет четко сформулирована повестка мероприятия. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с изданием Lenta.ru.

«Сегодня мы видим, что Украина делает из второго саммита очередное шоу: нет ни четкой повестки, ни нормальной организации мероприятия. А Россия не будет участвовать без наличия конкретной повестки и учета требований, о которых говорил президент страны», — сказал Чепа.

По его словам, подготовка к саммиту носит декларативный характер. Это демонстрирует отсутствие со стороны Украины готовности к урегулированию конфликта.

Депутат уверен, что в таких условиях диалог вряд ли получится. Россия не видит ни одного предложения, которое могло бы ее устроить. Тем временем по территории РФ наносят удары, а на Украину продолжается поставка американских истребителей F-16.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что скрывается за заявлениями Украины о переговорах.