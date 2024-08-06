Сложил оружие: операторы БПЛА довели сдавшегося боевика ВСУ до позиций РФ

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Националист получил контузию во время попадания боеприпаса по блиндажу.

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии вывели с помощью дрона сдавшегося боевика ВСУ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опубликованные кадры Минобороны РФ.

Сдача в плен произошла в ходе боев у населенного пункта Вербовое, тогда боевик ВСУ получил контузию после сброса боеприпаса в блиндаж. Именно там он прятался от российской артиллерии и ударных дронов крымских десантников, однако это его не уберегло.

Националист после сброса боеприпаса оказался обескуражен, он спешно сложил оружие и вышел из укрытия с поднятыми руками. Боевик жестами попросил оператора российского дрона не сбрасывать на него боеприпас в виде ВОГ-25.

Расчет БПЛА гвардейцев десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ в итоге принял решение сопроводить сдавшегося в плен боевика до позиций РФ. Утверждается, что там украинского националиста и приняли российские подразделения закрепления.

Ранее 5-tv.ru писал о не менее необычном случае сдачи в плен украинского националиста. Так, в конце мая боевик ВСУ решил угнать танк у своих – на нем он «переехал» на сторону ВС РФ.