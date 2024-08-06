Над Курской области силами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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За несколько часов до этого были ликвидированы еще три БПЛА.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) региона в небе над Курской областью были уничтожены 11 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), прилетевший со стороны Украины. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

«Благодарю наших защитников!» — подчеркнул Смирнов.

Ранее, около трех часов ночи, над территорией региона были ликвидированы еще три БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, работа ПВО была зафиксирована также в Брянской области. Как сообщил глава области Александр Богомаз, два дрона самолетного типа. Пострадавшие и разрушения на земле отсутствуют.