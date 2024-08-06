Кишечные инфекции, паразиты и бактерии: все пляжи Петербурга закрыли для купания

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Роспотребнадзор оценили качество воды в 24 зонах отдыха и пришел к неутешительным выводам.

Петербургские водоемы представляют серьезную опасность здоровью жителей. Региональный Роспотребнадзор оценил качество воды в 24 зонах отдыха и пришел к неутешительным выводам.

Кишечные инфекции, паразиты… Что еще скрывают темные воды прудов и озер, выяснила корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

В Санкт-Петербурге нет ни одного водоема, где можно купаться. Место для отдыха в области тоже придется поискать. Анастасии и всей ее семье после заплыва в непроверенном месте, пришлось обратиться к врачу.

«Начался сильный зуд, чесались ноги и руки. Проснулись посмотрели на тело, оно было усыпано все прыщиками маленькими, если их расчесывать, они становятся огромными волдырями, чешутся очень ужасно!» — жалуется Анастасия Яшина.

Оказалось, что у всех — церкариоз. Это острое паразитарное заболевание, еще его называют «зудом купальщика». Чаще всего его можно подхватить в прудах или озерах, где плавают много птиц. В водоемах со стоячей водой обитают церкарии — это личинки червей. Они поражают уток, чаек и диких гусей.

В поисках нового хозяина паразиты проникают и под кожу человека. Но в нашем организме они не развиваются и погибают, вызывая сильный зуд и раздражение.

«Если их большое количество церкариев попало под кожу, соответственно, на всех этих участках кожи будут проявления. Но в редких случаях может быть поражение внутренних органов, если попадание произошло в кишечный тракт или в мочевыводящую систему», — объясняет врач-инфекционист Георгий Викулов.

Кроме сыпи может быть головокружение, высокая температура и кашель. У детей начинается рвота.

«Первое — это была таблетка от аллергии. И дальше звонки — скорая помощь, поликлиника. Впервые столкнулись. Не знали симптомов, не знали, какие последствия», — рассказывает жительница Ленинградской области Анна Захарова.

Этим летом резко возросло количество случаев заражения церкариозом. Жара до сих не отпускает некоторые регионы, и люди купаются в ближайших доступных водоемах.

Запрещающие знаки и огороженный пляж людей нисколько не смущает. Видно, что вода мутная, плавают утки. Все говорит о том, что заходить в этот водоем опасно.

«У меня уже такой возраст — мне 65 лет, — что я могу в любой момент как бы умереть, а ждать, когда наведут порядок с прудами, я не могу», — говорит Сергей Рудяков.

«Мне кажется, все отлично! Я тут купаюсь после запрета уже три недели, все хорошо», — считает Елизавета Швидко.

Даже если водоем был чистый в начале сезона, ситуация может поменяться. Экологи предупреждают: риск заражения становится выше в июле и августе, когда температура воды достигает 20 градусов.

«Когда наступают более теплые дни, и ситуация меняется, купание запрещается. Бывают случаи, когда повторный анализ через какое-то время показывает, что те или иные неблагоприятные факторы появились», — отмечает эколог Илья Рыбальченко.

Не стоит плавать и в цветущей воде. Это может привести к дерматиту и даже заболеваниям почек.

«Там большой довольно перечень. Если говорить о простейших, наверное, наиболее часто — это лямбли. Также амебиазы. Но не забываем о том, что заразиться в водоемах можно и бактериальной инфекцией. Там целый спектр. Начиная от простой кишечной палочки, заканчивая более экзотическими типами. Ну и вирусов целое разнообразие огромное», — подчеркивает иммунолог Николай Крючков.

В Челябинском озере Чебакуль и вовсе обнаружили нетоксигенный вибрион холеры. Он может вызывать единичные случаи острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор заявил, что рисков распространения холеры нет. Озеро для купания закрыто. Но медиков обязали брать полный перечень анализов у всех пациентов с жалобами на расстройство желудка.