Несколько американских военных ранены при ударе по базе в Ираке

Пентагон: в результате обстрела авиабазы США в Ираке есть пострадавшие военные

Фото: www.globallookpress.com

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Ситуацию прокомментировали в Пентагоне.

Авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, где находились американские военные, была обстреляна, заявил официальный представитель Пентагона в беседе с агентством РИА Новости. Он также добавил, что некоторые солдаты США пострадали.

«Первичная оценка свидетельствует о том, что несколько военнослужащих США были ранены. Персонал базы в настоящее время проводит оценку причиненного урона», — сказал официальный представитель Пентагона.

Как заявили иракские журналисты, по авиабазе было выпущено минимум две ракеты. При этом месяц назад по авиабазе уже наносился ракетный удар.

«Мы можем подтвердить, что удар был совершен по территории за пределами базы, повреждений и пострадавших нет», — говорил тогда официальный представитель Пентагона агентству.

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