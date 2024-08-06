Второй «черный понедельник»: как обвал фондовой биржи в Японии повлиял на мир

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Nagle; 5-tv.ru

Мосбиржа отреагировала на всеобщий хаос легким румянцем.

За минувшие сутки крупнейшие фондовые рынки мира тряхнуло так, что экономисты заговорили о наступлении нового финансового кризиса. Акции дешевеют, инвесторы продают все. Причем падение больше всего затронуло Североамериканский континент и Азию. Европа и Россия пока еще держатся. Перспективы оценил обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Американской бирже показали красную карточку: индексы — NASDAQ, DOW JONES и S& P 500 сразу после открытия ушли в нокаут и потеряли за считанные минуты два триллиона долларов. Торговые платформы просто прекратили работу. Причем шустрее всего откатывались те, кто раньше локомотивом тянул Штаты вперед: Nvidia на 12%, Microsoft и Amazon — на 10%, Apple — на 6%.

Говорят, что надежды на искусственный интеллект не оправдались, ожидания перегрелись, выхлопа от инвестиций в сектор никакого. А тут еще мультимиллиардер Уоррен Баффет внезапно взял скинул половину акций «яблока». Намек инвесторы поняли: надо продавать тоже.

А ведь это именно цифровые колоссы задавали тон всей биржевой торговле в США. Дошло до того, что глава Intel — у компании акции за последние дни просели на 30% — начал цитировать Библию. Прямо в социальной сети X. Других финансовых рычагов у него не осталось.

«Глаза Твои пусть прямо смотрят, и ресницы Твои да направлены будут прямо перед тобою». Притчи, 4:25–26», — пишет он.

Точную причину паники никто назвать не может. Просто как-то совпало несколько факторов. Все кивают на США: их экономика оказалась более хрупкой, чем думали. А самочувствие экс-гегемона до сих влияет на мировые настроения. В Штатах вырос уровень безработицы и снизился индекс деловой активности, заявления о банкротстве на пике впервые за 12 лет. Goldman Sachs подливает масла в огонь и прогнозирует рецессию с вероятностью в 25%.

Есть такой индекс — VIX. Он показывает страхи инвесторов. Сейчас он на графике будто Эверест на фоне карликовых показателей ведущих компаний. Как не испугаться: если даже старший советник Байдена по экономике вдруг покинул Белый дом.

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«Для рядового американца, для рядового инвестора ситуация экономическая, может быть, и кажется стабильной, но все уже признают, что несмотря на снижение темпов инфляции, все-таки за 4 года правления Байдена цены выросли на 20%», — отметил замдиректора по науке института мировой экономики международных отношений им. Примакова и доктор экономических наук Владимир Миловидов.

«Черный понедельник» пережили и азиатские индексы: японская биржа упала на 13%, тайваньская и южнокорейская — больше, чем на 8%. Стамбульская была вынуждена прекратить торговлю.

«В нынешнее время сложности в мировой экономике наблюдаются практически во всех странах. Это всем известно и ни для кого не секрет. Просто дело в том, что в пятницу вышли не очень хорошие данные по американской экономике, а американская экономика хочешь — не хочешь, но является основной», — объяснил финансовый аналитик Алексей Родин.

Вместе с биржами подешевели нефть и криптовалюта. Bitcoin за сутки «похудел» на 18%. Не отстает Ethereum. Крипта традиционно считается рисковым активом. А зачем рисковать, если все так непредсказуемо? Надежнее — в проверенные активы. Впрочем, все это, как уже не раз бывало, предсказывали в «Симпсонах»: реальные инвестиции надежнее.

«Ну, знаете ли, криптовалютой не наешься, когда грянет кризис. Поэтому я открыл свой хэдж-фонд», — сказал один из персонажей, торгуя кукурузой и живой изгородью.

Инвесторам не добавляет уверенности и ближневосточная воронка, затягивающая Израиль, Ливан и Иран, беспорядки в Бангладеш и Британии.

«Пошел каскад таких падений: все побежали, и я побежал. Такая сейчас нервная обстановка в мире — все ждут начала боевых действий между Ираном и Израилем», — заявил хакер, криптотрейдер и специалист по компьютерной безопасности Петр Левашов.

А вот Мосбиржа отреагировала на всеобщий хаос легким румянцем. Правда, тут причины другие.

«Повышение в очередной раз ключевой ставки, конечно, тоже играет не в пользу фондового рынка, потому что сегодня заработать 18% гарантированно можно в нормальных хороших банках на свой депозит и не рисковать своими вложениями в какие-то новые ценные бумаги», — заявил Миловидов.

В конце концов, после введения санкций наш рынок не так сильно зависит от внешних колебаний.