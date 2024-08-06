В Москве мужчина открыл стрельбу по детской площадки и попал в ребенка

Фото, видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / moscowproc; 5-tv.ru

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Инцидент произошел в Восточном Дегунино, стрелявший задержан.

В Москве мужчина открыл стрельбу в сторону детской площадки, попав в женщину и ее ребенка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств хулиганских действий в Восточном Дегунино», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице 800-летия Москвы. Там 40-летний мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия из окна квартиры четвертого этажа. Пули попали в женщину и ее дочку 2021 года рождения.

Пострадавшая, с которой удалось пообщаться 5-tv.ru, рассказала детали происшествия.

«Мы были на детской площадке, я была со своей дочерью семилетней. Я сидела на лавочке. До этого были разрозненные хлопки, совершенно непонятные. Дочь мне сказала: „Мама, мне шишка попала по кепке“. Я думаю, какие шишки, елей тут нет. А потом начались уже не разрозненные хлопки, а очередями. И вот в какой-то момент я почувствовала удар в лоб», — поделилась Ольга.

От пули у женщины осталась ссадина на лбу. Также, по ее словам, стрелявший попал еще в одного ребенка, находившегося в момент происшествия в песочнице. Пуля угодила девочке в ягодицу.

Со слов соседей Ольги, стрелявший — местный алкоголик, который в момент стрельбы в очередной раз пребывал в неадекватном состоянии.

В прокуратуре сообщили о задержании фигуранта и обнаружении в его квартире пневматического пистолета. Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по статье «Хулиганство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморском районе Петербурга неизвестные устроили массовую потасовку и открыли стрельбу.