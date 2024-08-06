«Из жизни 20 лет вылетело»: вышедший на свободу «лесопарковый маньяк» заявил о невиновности

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Алексей Корочкин мечтает о нормальной жизни. В его планах скорейшая социализация и воспитание внуков.

Алексей Корочкин, известный как «лесопарковый маньяк», уверяет, что он невиновен. Об этом он эксклюзивно рассказал 5-tv.ru.

Обвиненный в серии изнасилований и убийств освободился из исправительной колонии строгого режима в Челябинской области 2 августа 2024 года, отсидев 20 лет. Свое прозвище Корочкин получил за специфичность преступлений. По версии следствия, его жертвами становились влюбленные пары в местном лесопарке. Женщин он насиловал, а мужчин расстреливал.

«Отсидел непонятно за кого, за что. Ну, за что понятно, но непонятно за кого. 20 лет из жизни вылетело», — первое, что сказал с горечью Алексей.

Он поделился тем, с чего когда-то начался страшный период его жизни. Молодого парня привезли в участок, не имея никаких доказательств, кроме показаний двух свидетельниц, одна из которых в итоге отказалась от своих слов.

Несмотря на полное несоответствие внешнего вида, Корочкину изначально инкриминировали еще одно убийство. По словам следователей он расправился с Игорем Печенкиным, но, благодаря показаниям свидетельницы, этот эпизод убрали.

«Там вот девчонка молодец. Она сказала: „Это не он, даже по описанию и по всем формам не подходит“… И Печенкина мне убрали, третий эпизод», — поделился он.

В деле было много несостыковок, отсутствие явных улик и даже отрицательные показания свидетелей, но Корочкин все равно получил приговор. В середине 2000-х году он оказался за решеткой, оставив жену и двух детей без сильного плеча.

«Когда начались повторные убийства, мне просто в наглую дали 20 лет. И вот мы все 20 лет добиваемся, добиваемся. Дмитрий Кривошеев в 2020 году хоть раскопал это все, и пошло-поехало. Там вроде дошло до того, что все рады были, что освободят, и везде уже сказали, что освободят. Но до конца срока я отсидел», — поделился Алексей Корочкин.

Потерянных годов не вернешь, но заветной мечтой Алексея Корочкина является доказать свою невиновность и вернуть честное имя. До произошедшего, он служил в армии и участвовал в боевых действиях. По окончании контракта вышел на пенсию по выслуге лет.

«Наверстывать… Дети, внуки — это самое главное. Детей не воспитывал, хоть внуков воспитаю. И самое главное, о чем у меня мечта: вернуть себе имя честное и чистое. Это на первом плане, насколько это получится», — поделился планами Алексей Корочкин.

Примечательно, что во время того, как Алексей уже находился под следствием, соответственно не имел доступа свободному передвижению по улицам, убийства с таким же подчерком продолжали происходить.

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