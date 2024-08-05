Бригада рабочих погибла при взрыве на заводе в Стерлитамаке

Три человека погибли при возгорании газовоздушной смеси на заводе в Стерлитамаке

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Бригада из трех рабочих погибла при взрыве газа на заводе «Авангард» в Стерлитамаке. О трагедии сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Башкортостану.

По предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси произошел при проведении работ по демонтажу старого трубопровода в одном из производственных зданий предприятия. В результате три работника получили термические ожоги, от которых скончались на месте.

По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лиц».

На месте происшествия работают сотрудники следственного отдела и следователи-криминалисты СК совместно с сотрудниками МВД, МЧС и другими экстренными службами. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели людей в результате взрыва газа на канализационно-насосной станции в Волгограде.