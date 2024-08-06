«Прикован к дому»: кинорежиссер Дэвид Линч раскрыл свой смертельный диагноз

Фото: www.globallookpress.com / Kika Press

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Знаменитость вынужден завершить свою фееричную карьеру. С чем связано такое непростое решение?

Американский кинорежиссер Дэвид Линч боится выходить из дома из-за риска заболеть COVID-19, который в сочетании с его тяжелым хроническим недугом даст летальный исход. Об этом он рассказал в интервью изданию Sight & Sound.

Режиссер страдает от эмфиземы легких. Это заболевание, при котором орган дыхания неправильно функционирует и вызывает отдышку, кашель и затрудненность насыщения кислородом.

«У меня эмфизема от долгого курения, и поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет», — сказал Дэвид Линч.

Знаменитости 78 лет, потому любая инфекция в его состоянии может стать фатальной. Он мечтает о продолжении своей творческой деятельности, но понимает, что это огромный риск, к которому он не готов.

На счету кинорежиссера огромное количество побед. Дэвид Линч лауреат премии «Золотая пальмовая ветвь», приза за режиссуру Каннского кинофестиваля, обладатель «Золотого льва» и премии «Оскар».

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