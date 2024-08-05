Цивилева рассказала о результатах программы «Женщина-лидер. Флотские города»

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Проект направлен на развитие компетенций женщин, проживающих в городах присутствия ВМФ и закрытых военных гарнизонах России.

В образовательном проекте «Женщина-лидер. Флотские города», который реализуется в России с апреля по август 2024 года, приняли участие 114 женщин из 27 городов базирования военно-морского флота России. Об этом сообщила замминистра обороны РФ, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Она отметила, что программа разработана Мастерской управления «Сенеж» в партнерстве с Единым волонтерским центром Мурманской области и Советом Евразийского женского форума. Цель проекта — развитие компетенций женщин, проживающих во флотских городах и закрытых военных гарнизонах России. На плечи этих женщин, подчеркнула Цивилева, ложится забота о близких, детях и мужьях-военных.

«Роль женщины в экономике, предпринимательстве, здравоохранении, образовании — одна из ключевых. И сегодня в России женщины стали важной движущей силой. Они участвуют почти во всех сферах жизни общества и, самое главное, добиваются значимых успехов», — отметила замминистра обороны.

Участницами программы стали женщины старше 25 лет. В их числе члены женсоветов, волонтеры и активисты, а также жены мобилизованных для участия в СВО.

Обучение в рамках программы предусматривает три заочных образовательных модуля и один финальный очный. В числе навыков, которые приобретают женщины, — персональное и командное лидерство, социальное проектирование, формирование и развитие женских сообществ.

Авторы проекта ставят своей целью помочь женщинам развить в себе компетенции, необходимые для улучшения качества жизни во флотских городах, поддержки военнослужащих и развития института семьи.

«Жены военнослужащих — наша особая категория. Их выдержка, терпение, ответственность — образец для каждого. Создание программы „Женщина-лидер. Флотские города“ очень своевременно. Развитие сообществ жен военнослужащих и женщин-военнослужащих сегодня очень важно. Как заместитель министра обороны, хочу отметить, что мы обязательно будем и дальше содействовать развитию таких проектов», — заявила Цивилева.

По окончании программы будет сформировано межрегиональное сообщество женщин-лидеров флотских городов, а практическими результатами станут инициированные участницами социально-ориентированные проекты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева доложила президенту РФ Владимиру Путину об итогах работы за год.