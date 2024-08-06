Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Под удар могут попасть фигуристы, синхронисты и гимнасты. Что опять задумал Вашингтон?

США не сможет очернить российских спортсменок, несмотря на все старания. Об этом депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал Lenta.ru

Чиновник подметил, что американская спортивная политика направлена на то, чтобы осквернить виды дисциплин, в которых наиболее успешны русские. То есть: фигурное катание, синхронное плавание и художественную гимнастику.

«История, к сожалению, не новая, она нам хорошо известна. Считаю, маловероятно, что у них что-то получится. Мы сейчас видим ситуацию с развитием дела Камилы Валиевой , это некоторое продолжение. Они не хотят, чтобы эти скандалы забывались», — сказал Свищев.

Служба внешней разведки РФ смогла выяснить, что США запланировали диверсию в спортивном мире. Они нацелены изолировать Россию. Несмотря на всю внешнюю праведность Америки, там почему-то умалчивают о том, что разрешают своим спортсменам принимать запрещенные в других странах препараты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-замглавы Московской антидопинговой лаборатории Соболевский объявлен в розыск.